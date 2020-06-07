Боня дала совет, как не стать «забитым существом»

Москва, 7 июня. Телеведущая и модель Виктория Боня поделилась со своими подписчиками в Instagram секретами, как сохранить независимость в отношениях.

Боня рассказала, что у нее были нездоровые отношения с мужчиной. Он часто ее ревновал без повода. Когда ссоры стали слишком частыми, звезда решили уйти.

По ее словам, отношения должны строиться на взаимопонимании, уважении интересов партнера.

«Женщина должна себя поставить так, чтобы ее ценили в доме, а не превращаться в забитое существо» — заявила Боня.

Она призналась, что через какое-то время привыкла к агрессии со стороны своего мужчины. И даже стала инициатором многих скандалов. После таких скандалов женщины обычно получают какую-то выгоду.

Возможно, это эмоциональное преимущество или подарки от партнера. Боня призвала женщин составить список из 15-20 пунктов, почему эти ссоры выгодны. По ее мнению, это непростая задача, но на поверхность выплывает реальная причина отношений.

Телеведущая посоветовала не терпеть мужчину-тирана, если он осмелился поднять на женщину руку. Таких людей уже не исправить, резюмировала звезда.