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Экономика

Экономисты рассказали, стоит ли ждать повышения цен на продукты в России

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Экономисты рассказали, стоит ли ждать повышения цен на продукты в России

Москва, 7 июня. Резкое изменение цен в ближайшие месяцы и после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, вряд ли произойдет, поэтому россиянам бояться нечего. Такое мнение выразил экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин.

Специалист ожидает не повышения, а даже незначительного снижения цен на 1-2%. Причиной тому укрепление рубля.

«У торговых сетей будет больше маневра для их снижения», — цитирует экономиста URA.RU.

Аналитик объяснил, что продукты — товары первой необходимости. Если доходы населения упадут, компании вряд ли станут повышать цены, поскольку для них это будет означать снижение оборотов продаж, рассказал он.

Экономисты рассказали, стоит ли ждать повышения цен на продукты в России

Согласен с мнением экономиста ведущий эксперт Института современного развития, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников. Он обратил внимание, что еще в мае цены ощутимо снизились, поскольку упал спрос на продукты.

«По мере того, как будет восстанавливаться платежеспособность населения, а это длительная перспектива, мы увидим повышение цен. Но инфляционные темпы все равно вряд ли превысят 4% по итогам года», — считает Масленников.

Ранее гендиректор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков предрек России новую модель потребления. По его мнению, ключевым фактором при выборе товаров станет цена, вырастет спрос на продукцию по акциям, а на категорию «фреш» — сократится.

Экономисты рассказали, стоит ли ждать повышения цен на продукты в России

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Источник: URA.RU
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