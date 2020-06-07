Экономисты рассказали, стоит ли ждать повышения цен на продукты в России

Москва, 7 июня. Резкое изменение цен в ближайшие месяцы и после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, вряд ли произойдет, поэтому россиянам бояться нечего. Такое мнение выразил экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин.

Специалист ожидает не повышения, а даже незначительного снижения цен на 1-2%. Причиной тому укрепление рубля.

«У торговых сетей будет больше маневра для их снижения», — цитирует экономиста URA.RU.

Аналитик объяснил, что продукты — товары первой необходимости. Если доходы населения упадут, компании вряд ли станут повышать цены, поскольку для них это будет означать снижение оборотов продаж, рассказал он.

Согласен с мнением экономиста ведущий эксперт Института современного развития, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников. Он обратил внимание, что еще в мае цены ощутимо снизились, поскольку упал спрос на продукты.

«По мере того, как будет восстанавливаться платежеспособность населения, а это длительная перспектива, мы увидим повышение цен. Но инфляционные темпы все равно вряд ли превысят 4% по итогам года», — считает Масленников.

Ранее гендиректор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков предрек России новую модель потребления. По его мнению, ключевым фактором при выборе товаров станет цена, вырастет спрос на продукцию по акциям, а на категорию «фреш» — сократится.