Мисмари высказался о причинах отказа боевиков ПНС от «Каирской декларации» 

Тобрук, 7 июня. Спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари заявил, что отказ от перемирия в Ливии продиктован позицией бандформирований, засевших в Триполи. Генерал-майор обсудил эту ситуацию с журналистами египетского канала MBC.

«Каирская декларация»

Председатель Палаты представителей Агила Салех и главнокомандующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар 6 июня прибыли в Каир, чтобы обсудить с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси разрешение ливийского кризиса. Стороны сошлись во мнении, что для этого нужно ввести перемирие и начать переговоры под эгидой ООН. По итогам встречи была принята «Каирская декларация», в пользу которой высказались Россия, ОАЭ, Франция и ряд арабских стран.

«В первую очередь позицию непринятия занял глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри. Он, конечно, является государственным представителем, но он представляет группировку «Братьев-мусульман» (запрещена в РФ) в высшей структуре государственной власти. Отказ идет от преступных группировок в Триполи», — заявил он.

Турецкая агрессия

По словам Мисмари, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану был отправлен явный сигнал, что противостояние идет не против государства, а против нынешнего государственного строя.

Поддержка «Каирской декларации»

Возвращаясь к итогам диалога в Каире, Мисмари указал, что данная инициатива является основной правовой. С ее помощью можно построить диалог между различными представителями ливийского народа.