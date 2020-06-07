Коронавирус 7 июня в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

В России выявлено 8 984 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Данные по России на утро 7 июня

На 7 июня 2020 года число заболевших на территории России составляет 467 673 (+8 984) человека, выздоровел 226 731 (+5 343) человек, умерло — 5 859 (+134). Лидеры по числу новых заболеваний за сутки: Москва (+1 956), Московская область (+754) и Санкт-Петербург (+340).

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 7 июня

Всего зараженных — 7 019 892 (+130 843 за сутки), скончались 403 933 (+4 013 за сутки) человека, выздоровели 3 412 769 (+62 169 за сутки) человек.

Данные по Украине на 7 июня

По информации министерства здравоохранения, официально на Украине на утро 7 июня было зафиксировано 26 514 (+550 за сутки) случаев заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончалось 777 человек (+15 за сутки), выздоровело — 11 812 (+440 за сутки).

Лидерами по числу заболеваний стали Черновицкая область (3 639 случаев), Киев (3 418 случаев) и Львовская область (2 121 случай).

Карантин в Туве

Глава Тувы Шолбан Кара-оол ввел на территории республики двухнедельный карантин. Он продлится с 8 по 21 июня.

Кроме того, в республике продолжает действовать режим самоизоляции до 30 июня.

Напомним, в конце мая Кара-оол заболел коронавирусом. Он был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу, где провел почти две недели.

Китай сделает вакцину доступной

Китайские власти намерены сделать вакцину от нового типа коронавируса доступной всему миру после того, как она будет разработана и пройдет все клинические испытания. С таким заявлением выступил министр науки и техники страны Ван Чжиган.

Он обратил внимание, что КНР выполнит все взятые на себя обязательства, о которых говорил председатель Китая Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

В настоящий момент Китай разрабатывает пять видов вакцин. Некоторые уже проходят клинические испытания. Приоритет отдан эффективности, безопасности и доступности препаратов.