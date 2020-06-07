Косметолог рассказала, какую операцию могла сделать «помолодевшая» Бабкина

Москва, 7 июня. Известная основательница ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина с годами стала активно пользоваться услугами косметологов и пластических хирургов. Благодаря вмешательству врачей 70-летняя певица помолодела и постройнела настолько, что даже поклонники перестали узнавать ее.

Косметолог Марта Орлова уверена, что в последний раз артистка посещала специалиста совсем недавно.

«Певица заметно помолодела, но у Надежды Георгиевны вдоль щек контурируют «нити красоты». Динамика отека соответствуют нормальному течению реабилитации после установки хирургических нитей для лифтинга. Такая картина может сохраняться в течение трех-пяти месяцев после процедуры», — объяснила она.

Тот факт, что Бабкина действительно работает над своей внешностью, доказывают и архивные снимки звезды, которые kp.ru показала фотограф Ирина Барышева. На фото, опубликованном на сайте издания, видно, что певица имеет пышные формы, а на ее лице присутствуют естественные морщины и мимика.

Сама исполнительница не скрывает, что прибегает к пластике. По ее мнению, она нужна звездам.

«Считаю, что артистам это необходимо. Публике не нравится увядающий артист. Я один раз делала круговую подтяжку лица. Я готовила себя морально. Должна быть правильная подготовка, я готовилась 10 дней. Жесть была! Я ужаснулась! Просто катастрофа! Я три дня ничего не видела, так у меня затекли глаза. Я ничего не видела, мне страшно было. <...> Когда я увидела себя в зеркале, я чуть с кровати не рухнула. На третью неделю после операции я снималась в программах», — рассказала певица в 2019 году в эфире шоу «Секрет на миллион».

Поклонники не поддерживают артистку в ее стремлении сохранить молодость такими способами. Они нередко критикуют звезду за злоупотребление процедурами красоты, поскольку считают, что с естественной внешностью ей было бы намного лучше.