Астрологи рассказали, как выбрать подругу по знаку зодиака

Москва, 7 июня. Астрологи рассказали, между людьми каких знаков может возникнуть настоящая женская дружба.

Если вы любите приключения и хотите, чтобы ваша подруга всегда говорила правду, то выбирайте Овнов. С Тельцами весело в любой компании, они организуют классный праздник.

Девушки-Близнецы очень активны, они хорошо ладят с Водолеями и Львами. Раки могут быть самыми преданными друзьями, которые готовы в любую минуту прийти на помощь. Им хорошо дружить с Девами и Скорпионами.

Львы выполняют данные обещания, они отлично ладят с Весами. Девы нуждаются в поддержке подруги, им близки по духу Козероги.

Подруги-Весы обычно любят быть в центре внимания, это качество не напрягает Стрельцов. А вот Скорпионы ревнивы и по отношению к своим партнерам, и к своим подругам. Зато они никогда не откажут в помощи. Скорпионам хорошо вместе с Девами и Раками.

Самый стабильный знак — Стрельцы, они смело заводят новые знакомства. Принципиальные Козероги обычно очень амбициозны, это качество устраивает Скорпионов.

Водолеи умеют слушать, но не любят давать советы. Им по душе дружба с Весами и Близнецами. А мотивационные беседы стоит устраивать с Рыбами. Они всегда найдут правильные слова.