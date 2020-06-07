В России выявили 8 984 новых случая коронавируса за минувшие сутки

Москва, 7 июня. Специалисты выявили 8 984 новых случая коронавируса в 84 регионах России за минувшие сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.

«Из них 3 458 случаев (38,5%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, за прошедший день зафиксировано 134 летальных случая. Общее число скончавшихся достигло отметки в 5 859 человек.

Всего с начала эпидемии в России выявлено 467 673 случая COVID-19 в 85 регионах. Из них 226 731 пациент выздоровел. Проведено более 12,7 миллиона тестов на коронавирус.

Лидерство по числу зафиксированных случаев COVID-19 по-прежнему занимают Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. В столице все еще действует масочно-перчаточный режим. В Северной столице обязанность использовать средства индивидуальной защиты на улицах города заменена на рекомендацию.

Российские ученые активно ведут работу над созданием вакцины. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что препарат от коронавирусной инфекции должен стать доступным для всех стран мира.

При этом официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис считает, что пандемия коронавируса в России достигла плато. Она похвалила страну за огромное количество тестов, которые проводятся ежедневно.