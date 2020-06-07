МЧС ответило на предложение США о помощи по ликвидации ЧП в Норильске

Москва, 7 июня. У МЧС хватает собственных сил средств на ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске, заявил первый заместитель главы министерства Александр Чуприян в ответ на заявления властей США о готовности помочь России.

По данным замглавы МЧС, сейчас в ликвидации последствий аварии заняты около 500 человек и 200 единиц техники.

«Спасибо большое всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Политическое руководство страны определит, нужно здесь или не нужно»,— добавил он.

О готовности США помочь России в ликвидации разлива топлива в Норильске 6 июня заявил госсекретарь Майк Помпео в своем микроблоге в Twitter. По его словам, несмотря на наши разногласия, Соединенные Штаты готовы помочь России смягчить последствия экологической катастрофы и предложить нашу техническую экспертизу. Этот жест оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество», — заметила она.

Напомним, ЧП на норильской ТЭЦ-3 НТЭК произошло 29 мая. Из резервуара с нефтепродуктами вылилось свыше 21 тыс. тонн топлива. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. В регионе введен режим ЧС федерального значения. По факту аварии СК РФ возбудил четыре уголовных дела, три из них были затем объединены в одно производство.

По последним данным, предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды из загрязненных топливом водоемов превышена в 200 раз. Полностью убрать загрязнения при оптимистичном сценарии удастся через 160 дней.