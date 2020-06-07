Похудевшая на 45 кг Адель раскрыла секрет поддержания формы

Лос-Анджелес, 7 июня. Известная британская певица Адель, которой удалось сбросить 45 кг, рассказала, как поддерживает свой вес.

Фанаты поддерживают Адель в борьбе за красивую и стройную фигуру. Певица стала регулярно заниматься спортом и отказалась от приготовления пищи дома. Она заказывает готовую здоровую еду.

Артистка скорректировала свое питание в пользу блюд с низким содержанием углеводов. В день Адель употребляет не более 1700 ккал. Она ест три раза: на обед и ужин съедает кусочек запеченного лосося, салат с индейкой или немного поджаренной курицы.

Утром звезда ест блинчики из цельнозерновой муки или вареные яйца. В промежутках между приемами пищи Адель пьет много воды, натуральные соки и есть свежие фрукты.

Диетологи всего мира сходятся во мнении, что только натуральные фрукты помогут организму восполнить недостаток витаминов и глюкозы.

Ранее сообщалось, что жительница Британии, весившая 140 кг, нашла эффективный способ похудеть. Ей уменьшили желудок, а затем женщина начала заниматься бегом. В общей сложности она сбросила 76 кг.