Актриса Юргенс рассказала о последних словах Бодрова перед гибелью

Москва, 7 июня. Актриса Дарья Юргенс вспомнила последний разговор Сергея Бодрова и его супруги Светланы, который состоялся незадолго до гибели режиссера в Кармадонском ущелье.

Детали той беседы Юргенс раскрыла в эфире Первого канала. По ее словам, Бодров позвонил жене накануне катастрофы, после разговора они долго не могли попрощаться, а в конце режиссер попросил Светлану позаботиться о наследниках.

«Береги детей», — процитировала Бодрова актриса.

В момент звонка Юргенс была с супругой режиссера, но когда разговор начался, она вместе с актером Виктором Сухоруковым постаралась отойти подальше.

Она отметила, что в звонках Бодрова супруге всегда было что-то дорогое его сердцу и бережное. Актриса также добавила, что часто слышит у себя в голове, как режиссер повторяет имя жены: «Света, Света, Света».

По словам Юргенс, Бодров безумно любил супругу и каждый раз, уезжая на съемки, писал ей нежные письма, наполненные философским смыслом. В них он рассуждал о любви и строил планы на будущее. Актриса призналась, что смерть коллеги и друга шокировала ее.

Бодров вместе со своей съемочной группой погиб при сходе ледника Колка в Кармадонском ущелье в 2002 году. Их тела по-прежнему не найдены, официально режиссер и команда считаются пропавшими без вести.

Руководитель поисковой операции Сергей Щетинин ранее рассказывал Kp.ru, что вероятность обнаружить останки деятеля искусства очень мала, поскольку сход ледника вызвал эффект шаровой мельницы, то есть перемолол все на своем пути.