Протестующие в Вашингтоне возобновили погромы

Вашингтон, 7 июня. Демонстранты в Вашингтоне после мирных акций возобновили погромы, они разбили витрину в центре города. О происшествии сообщили очевидцы.

В субботу вечером в столице США прошла крупнейшая с начала протестов акция. Она носила мирный характер и состояла, по сути, из более чем десятка отдельных демонстраций. В пешей прогулке по центру города приняла участие мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

Однако в 23.00 по местному времени (6.00 по московскому) группа из трех человек разбила витрину кафе в Национальном здании прессы недалеко от Белого дома и попыталась проникнуть внутрь. Несколько раз протестующие бросили в стекло металлическую урну. Один молодой человек стоял на перекрестке в нескольких метрах от здания, чтобы предупредить о прибытии полиции.

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, но нарушители успели скрыться.

Массовые беспорядки в США продолжаются уже нескольких дней. Причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при жестком задержании полицией.

Мирные акции протеста прошли поначалу в Миннеаполисе, где произошла трагедия. Однако затем они переросли в массовые беспорядки и погромы, охватившие и другие города США.

Как отмечает «Ридус», многие американские погромщики просто прикрываются идеей борьбы с полицейским произволом в целях наживы, оправдывая свои действия справедливостью и возмездием.

Тем временем президент США Дональд Трамп осудил охватившую страну «моду» вставать на колени в знак протеста против полицейской жестокости, пишет Infox.ru.