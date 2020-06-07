Житель Китая разгадал секрет силы русских

Пекин, 7 июня. Житель Китая разгадал тайну силы «русских медведей». По его мнению, все дело в еде — россияне очень любят есть мясо. Своей теорией мужчина поделился на местном портале Sina, другие пользователи, узнав, что едят русские, заявили, что теперь им все стало ясно.

«Когда вы повстречаете русских, вы сразу поймете: они очень смелые и внушают страх. Будь то физическая форма, внешний вид или их характер, они никому не уступят в смелости», — написал он.

По словам юзера, даже если китайцы будут заниматься физическими упражнениями каждый день, их сила все равно будет не так заметна, как у русских.

«Этой силе они обязаны не только генам, но и культуре питания», — убежден он.

Затем со словами «сейчас я вам расскажу, что такое русская кухня», житель Поднебесной рассказал о главных, на его взгляд, гастрономических предпочтениях россиян. По его словам, русские особенно любят мясо: «Китайский шашлык — ничто в сравнении с большим русским свиным шашлыком. Самое приятное — это есть большие куски мяса».

На втором месте — морепродукты, потом отбивные и ветчина. Автор статьи напомнил, что такие продукты не только наполняют желудок не только наполняют желудок, но и согревают, а в России довольно холодные зимы.

«Как только температура опускается ниже 20 градусов, русские обязательно будут есть досыта, ведь только так можно противостоять холодам», — добавил он.

Еще один важный момент — разнообразные супы, которые, как правило, варятся на мясе и костях. В некоторые бульоны также добавляют рыбью икру, чтобы повысить пищевую ценность блюда.

Помимо мяса, рыбы и супов, житель Китая обратил внимание на сладости, которые, по его словам, «русские обожают». В заключение он отметил, что салаты в России тоже едят, правда, основными ингредиентами в них выступают майонез, яйца, ветчина и рыба.