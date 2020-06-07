Цымбалюк-Романовская назвала «бракованными» недовольных ее резкими словами о Норкиной

Москва, 7 июня. Экс-супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская оказалась в центре скандала после резких слов о скончавшейся журналистке Юлии Норкиной. На поток критики в свой адрес она ответила в Instagram.

О смерти ведущей радио «Комсомольская правда» стало известно 5 июня. Сотни людей обратились к ее мужу, телеведущему Андрею Норкину со словами соболезнования. Но Цымбалюк-Романовская решила напомнить о конфликте, разгоревшемся в свое время между ней и Норкиной.

В Сети реакцию пианистки не оценили. Поведение экс-жены Джигарханяна сочли неуместным, ее публично пристыдили.

Как отмечает «Царьград», Цымбалюк-Романовская не смогла оставить без ответа поток критики и негативных комментариев в свой адрес. Она подчеркнула, что людям просто «не понравилась правда». Тех, выразил недовольство из-за ее реакции на смерть Норкиной, пианистка назвала «бракованными».

«Мой бывший муж никогда больше не сможет заступиться ни за себя, ни за меня. Но я буду держать эту оборону всегда. Он любил говорить: «Будем отстреливаться». Уверяю вас, я отстреляюсь», — написала пианистка.

Напомним, что в минувшую субботу в подмосковном Пушкине прошла церемония прощания с журналисткой. Ведущей было 52 года, сообщает НСН. Норкин накануне опубликовал снимок с похорон, на котором его супруга покоится в гробу.

Сначала сообщалось, что Норкина умерла от инфаркта. Но затем СМИ заявили, что причина смерти — суицид. Журналисты сочли, что подтолкнул женщину к отчаянному шагу страшный диагноз.