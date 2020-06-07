Открытие фестиваля «Красная площадь» назвали маленькой победой над коронавирусом

6 июня, в Пушкинский день России, открылся книжный фестиваль «Красная площадь». Впервые он был проведен пять лет назад, но сегодня он настолько вписался в культурную жизнь страны, что организаторы решили не отменять его, несмотря на то, что пандемия коронавируса не закончилась.

Федеральное агентство новостей уже писало о том, что его открытие в такой непростой для страны и всего мира период вызвало много споров и прямой критики. Особенно обиженными оказались некоторые читатели и писатели старше 60 лет, которые из-за ограничений, наложенных организаторами, не смогли поучаствовать в фестивале.

Людей можно понять, но, с другой стороны, открытие фестиваля именно в Пушкинский день России стало маленькой победой над коронавирусом. Не случайно, наверное, в этот же день в московских православных храмах прихожан начали допускать на богослужения (хотя и там священники рекомендовали пожилым воздержаться от участия в службах).

Обозреватели Федерального агентства новостей Алексей Полубота и Наталья Макеева не только своими глазами наблюдали первый день книжного праздника, но и приняли активное участие в мероприятии Союза писателей России «Под знаком Шолохова». Самая весомая писательская организация страны и лично ее глава, военный прозаик Николай Иванов, немало сделали для того, чтобы 115-я годовщина великого русского писателя была отмечена достойно. И об этом тоже писал ФАН.

На встрече на «Красной площади» писатели и поэты рассказали о многогранной деятельности союза, прочитали стихотворения, причем не только собственного сочинения. Звучали поэтические строки Александра Пушкина, ушедших от нас замечательных поэтов Евгения Курдакова и Николая Колычева. Прозвучала и тема Донбасса, который пытаются духовно поддерживать русские писатели. Стихи донбасских поэтов прочитала кандидат филологических наук из Горловки Ольга Блюмина, свои стихи о Новороссии продекламировала Наталья Макеева.

С первых часов фестиваля стало понятно, что, несмотря на опасения, книжная ярмарка не осталась без своих посетителей и покупателей. По словам заместителя главного редактора газеты «Литературная Россия» Евгения Богачкова, представлявшего на фестивале одноименное с газетой издательство, продажи книг 6 июня были не меньше, чем в предыдущие годы.

«Да, людей несколько меньше, но принципиально для нас ничего не поменялось», — рассказал он ФАН.

В любом случае — для этой старейшей газеты «Красная площадь» остается одной из немногих возможностей рассказать, напомнить о себе. А вот какими мыслями поделилась обозреватель Макеева:

«По-настоящему культура расцветает в моменты перелома, смены эпох, больших событий, настоящих тревог. Пандемия стала шоком не только для России, но и для всего человечества. Нам только предстоит осознать, изучить, исследовать то влияние, которое коронавирусная история оказала на культуру. Это, вне всяких сомнений, будет большой пласт из самых разных произведений, ведь произошло нечто, касающееся всех и каждого. При этом до пандемии мы слишком уж пресытились мероприятиями, встречами, общением. Все это потеряло ценность и для читателя, и для автора. Но несколько месяцев затворничества сделали свое дело. Сегодняшнее мероприятие распечатало наш затвор, и уже лишь поэтому его ценность особенно велика. Мы начинаем встречаться, читать на публике стихи и обсуждать прозу в необратимо изменившимся вместе с нами мире».

Шестой по счету книжный фестиваль «Красная площадь» проходит в Москве с 6 по 8 июня. В связи с пандемией коронавируса на его территорию могут попасть только люди старше семи и моложе 60 лет. Все посетители, включая писателей и артистов, обязаны быть в масках и перчатках.

На Красной площади организованы несколько площадок: «Главная сцена», «Детская сцена», «Художественная литература», «Нон-фикшн», «Музейная линия», «История отечества». Свои книжные новинки посетителям представят более 200 издательств. Также запланированы выступления писателей и артистов, детские программы, лекции, литературные квесты.