Москва, 7 июня. Война с Россией стала бы неземным счастьем для всех восточно-европейских элит, но им боязно вступать с ней в военный конфликт — армия РФ слишком сильна. Тем временем страстное желание борьбы с Москвой и примыкание к Западу отнюдь не стало для них спасением. Об этом в материале «Такая долгожданная война с Россией» пишет интернет-издание Inforuss.

Автор отмечает, что Восточная Европа в целом и Прибалтика в частности в свое время рвались из социалистического лагеря к Западу, рассчитывая, что новые хозяева не откажут государствам регионов в щедрых финансовых вливаниях, но этого не случилось.

«Убив собственную промышленность, а что еще оставалось делать, когда их благостно похлопывали по плечу и говорили примерно так: «Давайте, быстрее избавляйтесь от наследия социализма и от всех атрибутов этих пьяных русских», — пишет автор.

Обнадеженные страны «ударными темпами проводили геноцид собственной промышленности», поскольку верили, что собственное производство заменит более привлекательная западная продукция.

Однако спустя 30 лет от былой промышленности ничего не осталось, новой не появилось, и пришлось искать этому оправдание. По мнению журналиста, тогда и поняли, что без «российской агрессии» не обойтись.

«Без нее уже аргументы заканчиваются, почему обещанная райская жизнь «как в Швейцарии» превратилась в прополку грядок ирландских фермеров за четверть ирландской зарплаты. <…> Это целиком и полностью вина тех сволочей-соседей, что живут в Пскове и восточнее. Это они украли у тебя вкусную конфету и светлое будущее. Это их коты нагадили тебе в тапки, и из-за них не растут булки на деревьях, а доллары — в огороде», — говорится в публикации.

В то же время, параллельно с антироссийской пропагандой, Запад убеждал примкнувшие к нему государства в их абсолютной непричастности к собственным бедам, считает автор. По его мнению, им втолковали, что у них есть единственная «бело-сине-красная» проблема, и пока они ее не устранят, «счастья не будет».

«Вы не представляете, уважаемые граждане России, каким неземным счастьем для всех восточно-европейских элит вместе взятых была бы война с Россией <...> Но ведь боязно… Эти ужасные русские <…> настолько усилили собственную армию, вытащив ее из глубочайшей ямы, что реально боязно с ними связываться», — резюмировал журналист.

В странах Балтии широко распространены русофобские заявления со стороны политического истеблишмента и СМИ. В связи с этим Россия приняла решение закрыть в государствах этого региона свои торговые представительства.

В Эстонии, Латвии и Литве не готовы признавать необходимость нормализации отношений с РФ. Многие эксперты сходятся во мнении, что своей антироссийской прибалтийские государства вредят сами себе.