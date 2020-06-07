Мадонна поучаствовала в марше памяти Флойда в Лондоне на костылях

Лондон, 7 июня. Известная американская певица Мадонна появилась в Лондоне на марше памяти погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда на костылях. Снимки с мероприятия опубликованы в Сети.

Акция в Британии получила название Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»). Именно под таким лозунгом выступают протестующие в США, устроившие митинги после гибели Флойда при жестком задержании полицией.

Мадонна, судя по снимкам, появившимся в социальных сетях, поучаствовала в марше и прошла часть пути с демонстрантами без маски. Как передает телеканал «360», в апреле исполнительница сдала тест, который показал наличие антител к вирусу. Звезда уверена, что вместе с другими музыкантами переболела в январе, когда почувствовала недомогание и приняла его за обычный грипп.

Травмы, из-за которых Мадонна вынуждена передвигаться на костылях, она получила во время недавнего масштабного тура Madame X. Например, во время выступления в Париже певица упала на сцене и не смогла сдержать слез от боли.

Напомним, что США после смерти Флойда захлестнула волна беспорядков. Поначалу митинги были мирными, но затем в стране начались погромы и мародерство. Как отмечает «Ридус», грабежи по-прежнему случаются, но благодаря активности полиции, введенному комендантскому часу и массовым перекрытиям улиц их стало значительно меньше.