Книжный фестиваль «Красная площадь» в Москве. ФАН-ТВ

Шестой по счету фестиваль проходит с 6 по 8 июня, одновременно в онлайн и офлайн форматах. Мероприятие уже называют первым большим культурным событием после введения режима самоизоляции.

За три дня посетители смогут ознакомиться с книгами более 200 издательств, а также увидеть выступления артистов театра, музыкантов и писателей. Многое из программы будет транслироваться онлайн.

«Книги-то надо читать. Потому что в интернете ты читаешь — это не то, бумажная книга по-другому читается и воспринимается. Ну, не знаю, как для кого, для меня — так. Я вообще люблю бумажные книги. Поэтому я пришла — уже несколько книг выбрала. Территория большая, все надо пройти и вернуться, купить те книги, которые мы уже отложили для себя», —рассказала посетительница фестиваля Марина Гладкевич.

Участники ярмарки должны соблюдать социальную дистанцию и иметь средства индивидуальной защиты. Сами площадки проходят регулярную дезинфекцию.

«Во-первых, нужно было получить принципиальное разрешение, прежде всего, мэрии Москвы, Роспотребнадзора, на проведение такого массового мероприятия в эти дни. Но все меры безопасности соблюдены, разрешения получены, я уверен в том, что это правильное решение», — отметил председатель оргкомитета по проведению книжного фестиваля «Красная площадь» Владимир Толстой.

Мероприятие могут посетить не более 6000 человек в день. Перед проходом необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте фестиваля.

«Ограничения работают — здесь установлены временные сеансы, когда определенное количество человек может находиться на этой территории в определенное время. Потом эти уходят, приходят другие. Людей не будет очень много, но сам факт разрыва такой культурной блокады мне представляется важным», — добавил Владимир Толстой.

Фестиваль «Красная площадь» проводится в Москве уже шестой год подряд. В прошлый раз в рамках мероприятия состоялось свыше 750 встреч с творческими деятелями, а также были представлены более 400 издательств.