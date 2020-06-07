Три размытых паводком автомобильных моста рухнули в Красноярском крае

Красноярск, 7 июня. Три автомобильных моста пострадали от сильного паводка в Красноярском крае, на месте происшествия находятся оперативные службы.

Проливные дожди повлияли на уровень воды в реке Сейба, нарушив сообщение на 25-м км трассы Щетинкино — Джойка. Размыв также выявили на 50-м и 65-м км трассы Партизанское — Мина.

Жители пяти населенных пунктов вынуждены ездить по трассе Саяны — Выезжий Лог. Паводок также отразился на движение поездов — размыта насыпь на участке Абакан — Тайшет.

Как сообщают региональные СМИ, в Манском районе затопило один населенный пункт. Спасатели эвакуировали жителей.

В России практически ежегодно случаются сильные разливы рек и наводнения. В прошлом году ущерб от паводков в Иркутской области составил 35 млрд рублей.

В начале июня в Мурманской области обрушился железнодорожный мост между станциями Выходной и Кола. Из-за инцидента Мурманск остался отрезанным от материка, поскольку мост был в один путь.