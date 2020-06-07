Анохина призналась, что их с Гуфом сын серьезно страдает в школе из-за скандальной репутации отца

Москва, 7 июня. Бывшая супруга рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Айза Анохина рассказала, как их общего сына Сэма дразнили в школе из-за звездного отца. Старшеклассники подходили к мальчику и говорили, что он сын наркомана. Ребенку потребовалась помощь психолога.

Анохина не скрывает, что из-за скандальной репутации Долматова серьезно страдает их общий сын. По ее словам, сейчас мальчик переживает непростой период: он постоянно плачет и срывается на младшего брата Элвиса.

«После истории с Гуфом, что он сошел с ума в прямом эфире, у Сэма невроз. Он не спит, пока я не вернусь с работы. Может просто так заплакать. Сэм даже попросил перевести его в другую школу, потому что старшеклассники дразнили его, говорили, что он сын наркомана. Сейчас Сэм ходит к психологу», — откровенно призналась звезда в программе «Супер Айза» канала «Супер».

Экс-супруга рэпера отметила, что 10-летний Сэм согласился ходить к специалисту не сразу, а однажды даже сбежал с сеанса. Но терапию все же удалось наладить.

«Сын агрессирует. Он кричит, когда я на работе. Постоянно звонит и говорит, что я люблю больше работу. Если Элвис ему мешается, то достается ему, а это бывает постоянно», — сказала она.

Анохина объяснила, что является единственным кормильцем в семье, поэтому не может оставаться дома с детьми. По возможности она старается посещать психолога вместе с Сэмом.

Гуф, в свою очередь, старается активно присутствовать в жизни наследника, и Анохина не возражает. Она убеждена, что сейчас мальчику особенно нужна поддержка отца. По ее словам, Долматов заезжает к ним в гости. Его визиты не всегда обходятся без ссор, но она не намерена из-за этого прекращать общение исполнителя с ребенком.

Долматов и Анохина были в браке пять лет. В 2015 году девушка вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина, однако приняла решение развестись и с ним. Недавно Анохина призналась, что уже несколько месяцев встречается с певцом Олегом Майами.

У 40-летнего Гуфа периодически возникают проблемы, так как он время от времени возвращается к пагубным зависимостям. Этой зимой он вновь сорвался и начал употреблять тяжелые наркотики, сообщает Kp.ru.