Анохина призналась, что их с Гуфом сын серьезно страдает в школе из-за скандальной репутации отца

Мы снова вместе) снова втроём ❤️ Две недели в разлуке с Сэмом по семейным обстоятельствам, дались мне с трудом. Вообще, если честно все, что касается Сэма даётся мне сложно( с первого дня его рождения я будто борюсь за него... за время, которое провожу с ним. Если Лисёнок прям мой мой, то с Сами все иначе ???? и это моя самая большая боль...и страх.

