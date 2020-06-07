Минобороны развернуло в Чите госпиталь для больных коронавирусом. ФАН-ТВ

Многопрофильный госпиталь на 100 коек представляет собой полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений, оборудованное самой современной техникой.

Специалисты Восточного военного округа совершили марш из Республики Бурятия в Забайкальский край. Своим ходом на штатной технике они преодолели более 700 километров. В составе колонны прибыли 133 военнослужащих, включая 72 медика, а также 31 единица специальной военной техники.

На базе госпиталя будут развернуты приемно-сортировочное, госпитальное и инфекционное отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб. Кроме того, госпиталь оборудуют аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.

Переброска мобильного госпиталя в Забайкальский край для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом была осуществлена в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу.