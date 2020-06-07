Китай хочет сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Пекин, 7 июня. Власти Китая после завершения исследований и тестирования хотят сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира. Об этом заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.

Глава ведомства подчеркнул, что в ходе работы над препаратом приоритет отдается обеспечению его безопасности, доступности и эффективности. Он уверен, что миру необходимо усилить сотрудничество в разработке вакцин и на последующих стадиях.

«Когда вакцина будет готова к применению, мы выполним те обязательства, которые озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и сделаем ее доступной всему миру», — добавил он.

По словам министра, китайские ученые сейчас разрабатывают по меньшей мере пять видов вакцин. Некоторые приступили к испытаниям препаратов.

Над препаратом от коронавируса активно работают и российские специалисты. Недавно вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация может начаться уже этой осенью, пишет «Ридус». Затем Роспотребнадзор уточнил, что прививка может стать обязательной для некоторых категорий граждан, в частности для тех, кто находится в зоне риска.

Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН отметил, что вакцина некоторым людям может и не понадобиться, если они будут соблюдать все требования, связанные с гигиеной и социальным дистанцированием.