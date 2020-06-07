Фанаты пришли в восторг от фото Асмус после душа

Москва, 7 июня. Подписчики оценили повседневный образ актрисы Кристины Асмус. Российская актриса опубликовала в Instagram фото себя после душа.

Асмус предстала на фото в белом банном халате и с голубым полотенцем на голове. Поклонники звезды пришли в восторг, от того, что на ней нет косметики.

«Я устала. Хочу на ручки и, чтобы мне кто-нибудь мандарин почистил», — пишет Кристина Асмус.

По мнению подписчиков, домашний образ подходит актрисе больше всего. Они отмечают, что Асмус без макияжа и в домашнем халате выглядит особенно мило.

«Кристина, вы супер. А муж пусть за вами ухаживает», — пишет ksiushareztsova. «Как же вам хорошо не накрашенной», — подметил odni_prikoli «Кристина ты лучшая», — отмечает robinzon_82. «Как же красива», — комментирует blogery.tm. «Зови Харлашку», — написал khodzhakulievruslan.

Фанаты выражают надежду, что Асмус и далее будет использовать минимум макияжа.

Ранее стало известно, что Кристина Асмус и ее муж комик Гарик Харламов купили шикарный четырехэтажный особняк на Рублевке. Об этом актриса рассказала в эфире шоу «На гречке дома». Отмечалось, что на период карантина пара самоизолировалась в большом особняке, расположенном в одном из самых престижных районов Подмосковья. Как оказалось, четырехэтажный особняк — их собственный. Асмус говорит, что новый дом настолько большой, что они с Харламовым стали реже видеться.