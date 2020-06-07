Бывшая жена Кокшенова рассказала об отношениях с вдовой артиста и судьбе его наследства

Москва, 7 июня. Народный артист России Михаил Кокшенов не оставил наследства, но борьбы за него не будет. Об этом заявила бывшая супруга актера Елена.

Она рассказала, что находится в прекрасных отношениях с вдовой знаменитого артиста Натальей Лепехиной, и вместе с ней до последнего была рядом с Кокшеновым, а после его смерти помогала с подготовкой похорон.

«У нас нет никакой борьбы за наследство и не будет. Все давно поделено, все имущество на своих местах. Завещания Михаил Михайлович не оставил. Возможно, это прозвучит нескромно, но мы люди далеко не бедные. Все живем достойно и хорошо. Никому ничего ни от кого не нужно…» — подчеркнула Елена.

Несмотря на то, что в 2017 году Кокшенов перенес тяжелый инсульт и почти перестал появляться в свете, он не остался без средств к существованию.

«Не забывайте, что Михаил Михайлович был еще и режиссером. Но, в первую очередь, он — популярнейший актер. Снялся в полутора сотнях картин. Он хорошо зарабатывал в свое время», — отметила экс-супруга Кокшенова.

По словам Елены, после развода Кокшенов подарил ей две квартиры. Одна из них находится в Геленджике, а место второй женщина уточнять не стала.

«Это наши личные дела. Он был очень хороший, щедрый человек, обо всех своих близких позаботился. Когда мы с ним расстались, он поступил благородно по отношению ко мне. Мы жили нормальной спокойной жизнью», — призналась она в беседе с Kp.ru.

Вторая супруга Кокшенова также была его ассистентом и прожила в браке с артистом 20 лет. В 2007 году актер познакомился с гендиректором ЗАО «Электрон» Натальей Лепехиной, на которой впоследствии женился.

Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году 5 июня. «Газета Кемерова» передает, что прощание с ним пройдет 7 июня в ритуальном зале Митинского крематория в 10.30 по московскому времени.