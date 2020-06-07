В Британии заявили о новых доказательствах сокрытия Китаем фактов о коронавирусе

Лондон, 7 июня. Китай умышленно скрыл факты о коронавирусе, когда эпидемия только начиналась, заявила британская газета Daily Mail со ссылкой на итоги расследования независимой медиагруппы Caixin.

Специалисты заявили, что в ходе работы нашли новые доказательства сокрытия Китаем информации о SARS-CoV-2. По их данным, еще до того, как Пекин сообщил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке «неизвестного заболевания» в стране, как минимум пять китайских лабораторий сделали вывод о существовании летального коронавируса.

В медиагруппе уточнили, что один из из исследовательских центров, изучавших образцы заболевших коронавирусом, еще в декабре 2019 года определил, что заболевание, бесспорно, «заразное». То есть в Китае в начале эпидемии не просто знали, о какой болезни идет речь, но и то, что она передается от человека к человеку, сделали вывод в Caixin.

«Безответственность, вероятно, усугубила эту пандемию», — заявил, комментируя данные медиагруппы, активист Ляньчао Хань.

Напомним, что о вспышке пневмонии в китайской провинции Хубэй местные власти рассказали миру в декабре прошлого года. Затем выяснилось, что причиной заболевания людей стал вирус SARS-CoV-2. Из КНР он стремительно распространился по миру. ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

Наиболее сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация сложилась в США, передает НСН. Вашингтон стал обвинять КНР в сокрытии информации о происхождении охватившего мир коронавируса и масштабах эпидемии, возникшей в китайской Ухани. Американский президент Дональд Трамп даже потребовал от Пекина выплаты компенсации, пишет «Царьград». Однако некоторые эксперты считают, что это часть «войны», развернувшейся между странами.