Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры

Дублин, 7 июня. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Свой уход из спорта 31-летний боец анонсировал в Twitter.

«Привет всем, я решил уйти из единоборств. Спасибо за удивительные воспоминания, это было удивительное путешествие», — написал Макгрегор, сопроводив пост фотографией с матерью.

При этом поклонники ирландца не верят в серьезность его намерений уйти из спорта. Они отмечают, что это не первый раз, когда Макгрегор заявлял о завершении карьеры.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

На днях Конор Макгрегор разместил у себя в Instagram видеозапись, на которой он ест пчел. В ролике Макгрегор открыл банку с сушеными пчелами и съел несколько насекомых. Короткое видео вызвало у его подписчиков массу вопросов.

До этого Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высмеял рейтинг сильнейших бойцов ММА, составленный Макгрегором. Первое место в своем рейтинге он отдал бразильскому бойцу Андерсону Сильве, а на второе место ирландец поставил себя. При этом Макгрегор подчеркнул, что Хабиб Нурмагомедов «не может войти даже в первую десятку».

Напомним, что на счету Конора Макгрегора 26 поединков, из которых он выиграл 22, а в четырех потерпел поражение. Нурмагомедов провел 28 боев и во всех одержал победу. В октябре 2018 года Хабиб одолел ирландца в четвертом раунде на турнире UFC 229.