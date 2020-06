Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры

Дублин, 7 июня. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Свой уход из спорта 31-летний боец анонсировал в Twitter.

При этом поклонники ирландца не верят в серьезность его намерений уйти из спорта. Они отмечают, что это не первый раз, когда Макгрегор заявлял о завершении карьеры.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ