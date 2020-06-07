В России утвердят единые требования безопасности к пляжам

Москва, 7 июня. МЧС РФ предлагает утвердить единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих для российских пляжей. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

«МЧС России инициировано создание единых обязательных требований к обеспечению безопасности людей при пользовании пляжами. С этой целью разработан проект ведомственного приказа «Об утверждении правил пользования пляжами в Российской Федерации», — сообщили в МЧС.

Представитель министерства уточнил, что документ, в частности, с 2021 года избавит владельцев пляжей от получения разрешений на их работу, будет достаточно соответствующей декларации.

Обязательные требования включат наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство на них подготовленных спасателей, обозначение границы заплыва в местах купания, наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва.

Пляжи должны быть без пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавсредств, которые представляют угрозу жизни и здоровью отдыхающих. Как и прежде, будет оцениваться техническое состояние мостков, вышек и других сооружений для схода и прыжков в воду, а также детских купален.

В ведомстве уточнили, что проект приказа прошел общественное обсуждение и направлен в федеральные органы исполнительной власти для согласования. Предложения по включению соответствующих положений в проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях переданы в Минюст РФ.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, как будут работать российские пляжи в условиях эпидемии коронавируса, передает «ФедералПресс». По ее словам, отдыхающим разрешается не носить маски, но обязательно соблюдать безопасное расстояние друг от друга.

Пляжный сезон в РФ с 1 июля откроется по всей стране.