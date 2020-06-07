Россия ликвидирует ЧП в Норильске без помощи США. События дня. ФАН-ТВ

Москва оценила возможную помощь США Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва оценила предложение США об оказании помощи в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске. «Мы, безусловно, благодарны американской стороне. Мы фиксируем уже второй жест доброй воли между нашими странами. Это были взаимные поставки аппаратов ИВЛ. Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество», — заявила она в интервью YouTube-каналу «Соловьев LIVE». При этом она отметила, что российские власти и «Норильский никель» наметили технологию и определили сроки решения этого вопроса. Ранее госсекретарь Майк Помпео сообщил, что американская сторона готова помочь в борьбе с последствиями разлива топлива, несмотря на разногласия Москвы и Вашингтона.

Страны ОПЕК+ продлили соглашение Страны, участвующие в сделке ОПЕК+, продлили действующие условия сокращения добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, сообщает пресс-служба Минэнерго России. По словам главы ведомства Александра Новака, ОПЕК+ решила продлить действующий уровень сокращения в том числе из-за значительного избытка запасов нефти на мировом рынке, несмотря на возможное возникновение дефицита через некоторое время. Министр подчеркнул, что все страны, участвующие в сделке по сокращению добычи, подтвердили приверженность тому, чтобы на 100% выполнять ее условия.

Китай стал зоной с низким уровнем COVID-19 Вся территория Китая стала зоной с низкой эпидемиологической угрозой по COVID-19 после того, как уровень снизили в северо-восточной провинции Цзилинь. Около месяца назад Китаю уже удавалось свести показатели до минимума на всей территории страны, однако из-за случая кластерного локального заражения в провинции Цзилинь и нового случая заражения в Ухане уровень в некоторых городских районах повысили. Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.