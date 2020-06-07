МИД РФ расскажет, как США «учили весь мир демократии»

Москва, 7 июня. Министерство иностранных дел России разместит подборку о том, как США в последние 10 лет «учили весь мир демократии», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона «тоже умеет троллить». Она анонсировала публикацию специальной подборки комментариев американских политиков и дипломатов в соцсетях МИД РФ.

«Там есть цитаты наших американских коллег и похлеще, как они учили, но мы сделаем подборку, наверное, на протяжении последних 10 лет, как они учили весь мир, так сказать, демократии. Как они поучали, наставляли, делали замечания, устраивали порку публичную. Это был даже не троллинг», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ говорит, что «наставления по демократии» от США в последние годы были издевательством над теми государствами, которые столкнулись с внутренними проблемами.

«Очень часто, непосредственно являясь соучастником появления этих внутренних проблем других государств, они обязательно делали такие публичные заявления и в международных организациях, и в соцсетях, и на брифингах и так далее», — подчеркивает Мария Захарова.

Как она отмечает, российский МИД уже все подготовил и вскоре опубликует эти «наставления».

До этого Мария Захарова сообщала, что число желающих вернуться в Россию из США резко увеличилось из-за вспыхнувших беспорядков. По ее словам, «еще две недели назад эта точка в части возвращения россиян не считалась самой горячей».