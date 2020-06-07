Джиган и Самойлова озадачили фанатов совместным селфи

Москва, 7 июня. Рэпер Джиган осчастливил и одновременно озадачил поклонников публикацией совместного фото со своей супругой Оксаной Самойловой. Фанаты решили, что девушка простила мужа, и отношения знаменитой пары наладились.

В Instagram-аккаунте Джигана впервые за долгое время появился не архивный, а свежий снимок с Самойловой. Это можно понять по цвету волос возлюбленной певца, которая недавно стала блондинкой.

«Моя королева», — подписал селфи счастливый исполнитель.

Эта публикация подарила многим преданным поклонникам звезд реальную надежду на долгожданное воссоединение кумиров. Подписчики в комментариях засыпали Джигана вопросами.

«Вообще ничего не понимаю. Они помирились или нет? Пояснительная бригада нужна», — написала chomaeva_amina. «У вас же развод?» — удивилась dvoriankinadarch. «Развод будет?» — не поняла tsinelnikova_. «Мужики, учитесь у Джигана как надо просить прощения после всего произошедшего», — отметила _lullaby13. «Очень красивая пара!!! Цените свою любовь!!! Это самое дорогое, что есть, — ваша семья!!!» — напомнила паре anastasiiapavlova2017___. «Давайте больше не ссорьтесь», — призвала veremey123. «Все ясно, они не разводятся», — констатировал tomusic_life. «Обалдеть», — прокомментировал jestkuybiceps. «Браво!!! Прекрасно всех развели!» — высказалась renabakhshili.

Нынешние отношения Самойловой и Джигана остаются загадкой для поклонников. Ранее модель, узнавшая об изменах мужа, решительно подала на развод, однако при этом звезды продолжают жить вместе, общаться и выкладывать совместные посты, чем вводят фанатов в недоумение.

Недавно Самойловой даже пришлось даже оправдываться перед подписчиками за общий снимок с мужем, передает «Газета Кемерова». Многие раскритиковали девушку за то, что после пережитых из-за рэпера неприятностей она продолжает с ним общаться. Фанаты заявили, что модель «врет сама себе».