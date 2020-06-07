Психолог прогнозирует волну разводов в России после окончания карантина

Москва, 7 июня. После окончания режима самоизоляции в России резко возрастет число разводов, считает психолог Павел Пономарев. По мнению специалиста, это обусловлено ухудшением экономической ситуации и изменением ролей супругов.

По его прогнозам, количество разводов увеличится в ближайшие полгода из-за дисбаланса, который выявился на фоне карантина.

«На протяжении трех месяцев были нарушены ролевые позиции супругов. До пандемии они осуществляли свою деятельность на рабочих местах, а на это время стали мужем и женой, каждый из них начал оценивать эффективность своего партнера. Люди увидели что-то такое, через что не готовы переступить», — говорит Пономарев.

Психолог отмечает, что люди, ранее сбегавшие от проблем, теперь столкнулись с ними с глазу на глаз, будучи запертыми в 4-х стенах.

«Еще одна из причин — увеличение финансовых обременений, что резко повлияло на выживаемость семьи. К тому же супруги лишились возможности сгладить все шероховатости отношений за счет совместного отдыха», — подчеркивает специалист.

Среди сложностей, которые также могут подтолкнуть россиян к разводу, Пономарев называет потерю работы одним из супругов, а также совместное проживание без интимных отношений.

Ранее Национальный родительский комитет (НРК) выступал с инициативой увеличить в 2 раза срок для примирения супругов при расторжении брака. Как сообщала председатель НРК Ирина Волынец, соответствующее обращение было направлено в комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей.