Малышева оценила число бессимптомных носителей COVID-19 в мире

Москва, 7 июня. Не менее чем половина носителей COVID-19 не имеет симптомов заболевания. Об этом сообщила врач и телеведущая Елена Малышева.

Одна из подписчиц ведущей в Instagram задала вопрос о бессимптомных носителях возбудителя нового коронавируса в других странах.

«Конечно, бессимптомные носители есть во всех странах. Более того, похоже, их не менее половины», — оценила Малышева.

В конце апреля известная телеведущая призывала не бояться роста количества заражений коронавирусом в России, отметив, что половина инфицированных не имеют симптомов. По словам Малышевой, из официальной статистики следует, что 50% носителей вируса — здоровые люди. Она заверила, что хотя в результате обследования у таких пациентов был найден COVID-19, они не болеют.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество пациентов с COVID-19 в мире превысило 6,6 миллиона человек. Более 391 тысячи умерли.

В России выявлено свыше 457 тысяч случаев заболевания. Порядка 5,7 тысячи человек стали жертвами инфекции, свыше 221 тысячи смогли ее преодолеть.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что перенесшие коронавирус люди без видимых признаков заболевания в течение некоторого времени могут оставаться бессимптомными носителями. Специалисты из РФ рассказали об исследовании китайских ученых, которое показало, что SARS-CoV-2 способен сохраняться в организме как минимум 14 дней после клинического выздоровления и исчезновения всех признаков заболевания.