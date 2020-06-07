Составлен рейтинг регионов РФ с самыми высокими зарплатами

Москва, 7 июня. Росстат опубликовал статистику о средней заработной плате в регионах РФ за первый квартал 2020 года.

Согласно данным Росстата, самая высокая зарплата за данный период зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ — 101,5 тыс. рублей. Следом идут Москва (95,5 тыс. рублей), Магаданская область (89,5 тыс. рублей) и Сахалин (89,4 тыс. рублей).

Самые низкие заработные платы в первом квартале текущего года зафиксированы в Ивановской области (27 тыс. рублей), Дагестане (27,2 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тыс. рублей), Алтайском крае (27,6 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесии (27,6 тыс. рублей).

Средняя заработная плата в РФ с января по март 2020 года составила 48,3 тыс. рублей.

Ранее Росстат опубликовал статистику по уровню безработицы в российских регионах. Самая низкий уровень безработицы бы зафиксирован в Петербурге (1,5%). На втором месте оказалась Москва — 1,6%. «Бронза» за низкий уровень безработицы досталась Ямало-Ненецкому АО (1,8%). В топ-5 рейтинга также вошли Ханты-Мансийский АО (2,5%) и Подмосковье (2,6%).

В апреле Росстат рассчитал располагаемые денежные доходы (скорректированные на инфляцию доходы за вычетом обязательных платежей) россиян за первый квартал 2020 года. Среднедушевые ежемесячные денежные доходы россиян оцениваются ведомством в 31,2 тыс. рублей.