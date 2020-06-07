Вильфанд оценил влияние разлива топлива в Норильске на вечную мерзлоту

Москва, 7 июня. Разлив дизельного топлива в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске не повлияет на состояние вечной мерзлоты в районе происшествия, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее заведующий кафедрой техносферной безопасности Института сервиса и отраслевого управления Тюменского индустриального университета Юрий Сивков говорил, что авария повлияет на вечную мерзлоту в районе Норильска. По его прогнозам, мерзлота вероятнее всего начнет таять. Это в свою очередь спровоцирует спуск верхних уровней грунта, что якобы приведет к новым ЧП.

Однако научный руководитель Гидрометцентра опровергнул предположения Сивкова.

«Нет, (разлив нефтепродуктов. — Прим. ФАН) никак не может повлиять. Вечная мерзлота формировалась если не вечно, то сотнями тысячелетий. Это происшествие, в первую очередь, влияет на экосистему, биологическое разнообразие», — заявил Роман Вильфанд.

Напомним, что 29 мая на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» произошла разгерметизация резервуара и разлив дизельного топлива. Более 17 тыс. тонн нефтепродуктов вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты также проникли в почву и попали в реки Амбарная и Пясино, впадающих в Карское море.