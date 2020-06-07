Москва, 7 июня. Певица Настя Каменских поделилась своими домашними рецептами красоты, которые помогают ей сохранить молодость и привлекательность.

Каменская рассказала о двух своих любимых масках. Первая — огуречная. Ее рецепт прост — необходимо мелко натереть огурец и смешать его со сметаной, после чего нанести получившуюся смесь на лицо. Певица говорит, что эта маска помогает коже выглядеть свежей и отдохнувшей.

Вторая маска — банановая. Фрукт необходимо размять до состояния пюре, после чего добавить туда чайную ложку меда. Получившаяся смесь наносится на лицо и зону декольте. Банановая маска останавливает развитие морщин.

Для ухода за волосами Настя Каменских советует делать маску с маслами кокоса, арганы и миндаля. Смесь необходимо предварительно подогреть и нанести на сухие волосы. После этого волосы нужно завернуть в пищевую пленку, подождать 2 часа, после чего смыть смесь шампунем.

Еще один секрет певицы — ароматные ванны. Она рекомендует нарезать 3 лимона, залить их кипятком, после чего перетереть их в блендере и выдавить сок в набранную ванну. Каменская подчеркивает, что эта процедура делает кожу нежнее.

Ранее Настя Каменских поделилась подробностями об отношениях со своим супругом рэпером Потапом. Свадьба музыкантов стала неожиданностью для фанатов, которые не догадывались, что между многолетними партнерами по сцене были любовные чувства.