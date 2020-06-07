Синоптики рассказали, когда в Москву придет первая волна тепла

Москва, 7 июня. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что волна тепла придет в Москву в воскресенье.

Как пишет ТАСС, волной тепла называется период, когда среднесуточная температура превышает среднегодовые показатели пять и более дней. Принося повышенную температуру воздуха, волна тепла может оказывать негативное влияние на здоровье страдающих метеозависимостью людей, особенно в пожилом возрасте.

«С большой вероятностью волна тепла начнется с воскресенья. То есть температура выше нормы на пять градусов продержится пять дней», — рассказал Вильфанд.

Как отметил Вильфанд, волны тепла нынешним летом в России будут повторяться чаще обычного. По его словам, в ближайшее время в столичном регионе не ожидается похолодания. По данным Гидрометцентра, в воскресенье, 7 июня, воздух в Москве прогреется до 24-26 градусов. В понедельник термометры могут показать 28 градусов тепла, а к следующим выходным в российской столице установится жарка погода с температурой до 30 градусов выше ноля.

При этом сохранится вероятность кратковременных осадков. В начале и конце рабочей недели ожидаются грозы. По прогнозам, в пятницу на Москву могут обрушиться сильные ливни.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что апрель 2020 года стал вторым самым теплым за всю историю метеонаблюдении, уступив по средней глобальной температуре лишь апрелю 2016 года.