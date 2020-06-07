Пушков напомнил Макфолу о бедах, которые принесли США миру

Москва, 7 июня. Член Совета Федерации Алексей Пушков указал бывшему послу США в России Майклу Макфолу на зло, причиненное Вашингтоном другим государствам за последние 20 лет.

Ранее российский сенатор назвал бессмысленными заявления экс-посла о том, что РФ якобы посылает «маленьких зеленых человечков для аннексии и оккупации территорий». Также Пушков упрекнул США в поддержке и порождении террористов, оккупации Ирака и создании хаоса в Ливии. При этом Макфол согласился с тем, что США совершили ошибку, введя войска в Ирак. По его словам, он критикует за это Вашингтон.

«Дело не в критике — критика ничего не изменила в агрессии США в Ираке и Ливии. Проблема в том, что США причинили слишком много зла ряду стран за последние 20 лет, чтобы учить Россию международному праву. Следуйте ему, и только тогда вы сможете учить других», — заявил Пушков.

В марте 2014 года после госпереворота на Украине в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. За возвращение в состав РФ проголосовало подавляющее число избирателей. Киевские власти и страны Запада не признают волеизъявление крымчан. Украина продолжает считать полуостров своей территорией. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.