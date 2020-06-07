Канделаки назвала причину низкой смертности от COVID-19 в Москве

Москва, 7 июня. Москва была мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась ниже, чем в европейских странах, заявила телеведущая Тина Канделаки.

Так Канделаки прокомментировала исследование Министерства юстиции РФ, показавшее, что ограничительные меры, в том числе указы мэра Москвы Сергея Собянина и нормативно-правовые акты правительства столицы, были обоснованными.

«Нам, наверное, рано подводить итоги этой работы в целом, поскольку эпидемия еще не закончилась. В то же время мы уже знаем, что пик заражений (а значит, и пик нагрузки на больницы) Москва встретила полностью мобилизованной. Именно поэтому наша статистика смертности от COVID-19 лучше, чем в других европейских странах. О США и Бразилии я вообще молчу», — пишет телеведущая у себя в Telegram.

Она призвала не забывать тех, кто трудился в экстремальных условиях и принял все меры, чтобы не допустить катастрофы.

«Я думаю, все эти люди заслуживают нашего признания», — резюмировала Канделаки.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти будут стремиться выходить из ограничений по коронавирусу как можно быстрее. Глава государства подчеркнул, что выход из режима ограничений при этом должен быть осознанным и спокойным.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко также заявлял, что поддерживает выход из карантина. Он отмечает, что нерешительность в таких вопросах может быть губительной, например, для сферы культуры.