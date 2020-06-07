Пьяный водитель въехал в остановку в Хабаровске, убив мужчину с ребенком

Хабаровск, 7 июня. ГИБДД по Хабаровскому краю сообщило, что в столице региона автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, убив мужчину с трехлетним сыном.

Авария произошла накануне вечером в районе перекрестка улицы Лейтенанта Орлова и Облачного переулка. По данным госавтоинспекции, пьяный водитель врезался в двигавшийся попутно автомобиль, после чего не справился с управлением.

«Водитель автомобиля Toyota Premio допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla Axio, после чего Toyota Premio продолжила неконтролируемое движение и проехала на запрещающий сигнал светофора. После этого автомобиль наехал на дорожное ограждение, опрокинулся и наехал на двух пешеходов на остановке. Трехлетний мальчик погиб на месте, а его 41-летний отец позже скончался в больнице», — приводит РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Тесты подтвердили, что виновник трагедии был в нетрезвом состоянии. В ближайшие часы по факту ДТП с гибелью людей должно быть возбуждено уголовное дело.