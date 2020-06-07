Военные РФ доставили 1,2 тонны гумпомощи в поселок Арна в Сирии

Дамаск, 7 июня. Российские военнослужащие доставили продовольственную гуманитарную помощь объемом 1,2 тонны в горный поселок Арна на сирийско-ливанской границе. Об этом сообщил журналистам глава администрации Арны Салим Абу Кейс.

«Я хочу вначале выразить свою благодарность за ваши инициативы по оказанию помощи. Мы очень признательны и благодарны за позицию Российской Федерации по поддержке сирийского народа в различных отношениях: в военном отношении, политическом и экономическом», — заявил Абу Кейс.

В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) подчеркнули, что военные доставили в сирийский поселок крупу, рис и сахар. Они передали ее администрации населенного пункта, для дальнейшего распределения среди местных жителей. Отмечается, что в Арне проживает 1,7 тыс. человек. Большая часть местных жителей находится за чертой бедности.

Ранее сообщалось, что правительство Башара Асада запустило кампанию по восстановлению сирийской провинции Эль-Кунейтра, сильно пострадавшей в ходе многочисленных конфликтов на Ближнем Востоке. Восстановление провинции проходит параллельно с кампанией по обеспечению гигиены на фоне пандемии коронавируса.