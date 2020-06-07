Москва, 7 июня. Народный артист РСФСР, режиссер Андрей Кончаловский объяснил разницу между эротикой и порнографией.

В своем Instagram режиссер выложил пост, сопровождающийся кадром из собственного фильма «Возлюбленные Марии». Кончаловский написал, что эротика отличается от порнографии тем, что «требует включить воображение, фантазию, стать соавтором рассказчика».

«Чтение эротического текста вызывает эмоциональное сопереживание и будет в читателе чувственное возбуждение, влечение. Что касается порнографии, то откровенное зрелище сексуального акта действует в лоб на восприятие и вызывает скорее животный интерес, убивающий творческое воображение», — добавил он.

Режиссер отметил, что еще одним существенным отличием является то, что вслед за просмотром порнографии и «поспешным удовлетворением» приходит желание выключить экран.

«Тебе больше незачем смотреть. Становится скучно, если не противно. Эротика — это искусство. Порнография — это эксплуатация с целью заставить тебя заплатить. И, как любая эксплуатация, она ведет к опустошению», — подчеркнул Кончаловский.

Подписчики режиссера, особенно женщины, согласились с его утверждениями.

«Порнографии стало слишком много, особенно там, где надеешься с этим не столкнуться. Грубо и неприятно, и бессмысленно», — написала nadezda_askerova.

«Абсолютно согласна. Точнее не скажешь! Эротика всегда красива. Порнография - далеко не всегда», — отметила tvoypsihology.