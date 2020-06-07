Ведущая «Матч ТВ» раскритиковала главу Союза женщин РФ за слова о 30-летних «старородках»

Москва, 7 июня. Телеведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова в ответ на слова главы Союза женщин России Екатерины Лаховой о «старородящих 30-летних мамах» назвала ее идиоткой.

«Мне 30 лет. У нас с мужем пока нет детей. И таких молодых женщин, как я, — огромное количество. Мы не продаем свою совесть. Если я старородка, то вы, уж простите, идиотка», — выразила возмущение Тартакова в Instagram.

Спортивную журналистку поддержал ее коллега Дмитрий Губерниев.

«Сонечка, жги напалмом! Я всегда с тобой и за тебя!» — написал комментатор у себя в Telegram.

Напомним, что ранее глава Союза женщин России заявила, что женщины, которые рожают после 30 лет, — «старородки». По ее словам, детям необходимо прививать любовь к семейным ценностям с раннего возраста. Также она подчеркнула, что уроки сексуального воспитания в школах не нужны, и должны быть заменены подготовкой молодежи к семейной жизни. По мнению Лаховой, в России идет плохая подготовительная работа девочек к семейной жизни. Она говорит, что девушки на первое место ставят образование, на второе — карьеру, и только на третье — семью.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина в свою очередь назвала высказывание Лаховой «ахинеей» и призвала ее обратить внимание на проблему матерей-одиночек.