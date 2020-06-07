Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом

Москва, 7 июня. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что переболевшие коронавирусной инфекцией должны соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразить окружающих.

Комаровский подчеркнул, что выздоровевший человек может распространять коронавирус, если будет «везде ходить и хвататься за все подряд».

«Даже если у вас уже была коронавирусная инфекция, вы все равно можете взяться за дверную ручку, получить «в руку» коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его. Будьте осторожны, соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки», — обратился к подписчикам врач в своем Instagram.

Он добавил, когда эпидемия пойдет на спад и лаборатории «немного разгрузятся», каждый сможет определить наличие антител, чтобы узнать, перенесен коронавирус или нет.

«И тогда уже мы будем делать индивидуальные и глобальные выводы», — заключил Комаровский.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. В марте ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 6,855 миллиона случаев COVID-19. От вызванных вирусной инфекцией осложнений скончался 398 321 человек, более трех миллионов заразившихся смогли победить болезнь.

Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, в России выявлено более 458 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, 221,3 тысячи человек выздоровели, 5 725 заразившихся скончались от осложнений.