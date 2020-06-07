Маск раскритиковал уголовные преследования за торговлю «травкой» в США

Лос-Анджелес, 7 июня. Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что считает неправильным, что продажа марихуаны в США карается тюремным сроком.

Как пишет Маск, торговля «травкой» во время пандемии фактически превратилась из уголовного преступления в легальный «основной бизнес».

«До сих пор многие находятся в тюрьме. Это не имеет смысла, это неправильно», — заявил американский предприниматель.

По словам Маска, данное высказывание принесет ему неприятности, но он «чувствует, что должен об этом сказать».

В апреле The Washington Post сообщала, что в некоторых американских штатах во время пандемии COVID-19 предприятиям, занимающимся производством марихуаны, разрешили продолжить работу с доставкой на дом. Подобные предприятия функционируют на территории Калифорнии, Колорадо, Иллинойса, Мичигана и Вермонта.

Осенью 2018 октября Илон Маск во время эфира подкаста Джо Рогана на YouTube затянулся «косяком» марихуаны. Глава Tesla и SpaceX в эфире заявил, что «затяжка» на него не подействовала. Позже американские издания писали, что ВВС США рассматривают возможность лишить Маска его секретного допуска.

Ранее сообщалось, что неизвестные энтузиасты с помощью технологии Deepfake превратили Илона Маска в вокалиста советского ВИА «Земляне». Видео с «поющим» «Траву у дома» главой частной космической компании SpaceX быстро набрало популярность и стало вирусным в Интернете.