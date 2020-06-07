Экс-министр юстиции рассказала, как Зеленский обманул украинцев

Киев, 7 июня. Бывший министр юстиции Елена Лукаш рассказала о том, как президент Украины Владимир Зеленский обманул жителей страны.

По ее словам, об обмане со стороны Зеленского свидетельствует кадровая политика главы государства. В ходе предвыборной кампании он обещал избавляться от чиновников старой команды и назначать новых людей, но своего обещания, утверждает Лукаш, так и не сдержал. Экс-министр считает, что основа кадровой политики президента и его администрации состоит в том, чтобы «выбирать из плохого худшее». В частности, Зеленский окружает себя людьми, связанными с бывшим украинским президентом Петром Порошенко и американским финансистом Джорджем Соросом.

«Мы точно за них не голосовали. Это не просто ущербная и бездарная политика, это обман избирателей. Нам обещали новые лица. Скажите, в нацбанке новое лицо вы хоть одно заметили? Органы, обеспечивающие и гарантирующие жизнедеятельность государства, остались со старыми, удобными кому нужно за океаном лицами. Сам Зеленский окружен невероятно слабым кадровым составом профессиональных предателей. За год мы увидели результат, а дальше будет больше», — заявила Лукаш в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее о провале предвыборных кадровых обещаний Зеленского заявил украинский политолог Владимир Фесенко. Он сказал, что «новые лица» в президентской партии «Слуга народа» быстро превратились в «старые», а голосование по банковскому закону в Верховной раде продемонстрировало, что у главы государства нет устойчивой коалиции в парламенте.

Как пишут «Известия», за минувший год более 30 человек, ранее работавших в структурах студии «Квартал 95» или были в дружеских или родственных связях с Зеленским, получили государственные должности.