Глава ДНР обвинил власти Украины в «низости» и «подлости»

Донецк, 7 июня. Глава ДНР Денис Пушилин опубликовал резкое заявление по поводу взлома его аккаунтов в социальных сетях, за которым стоят украинские спецслужбы.

Недавно были взломаны страницы Пушилина в Twitter и «ВКонтакте». Со взломанных аккаунтов размещалась информация о том, что глава республики якобы готов предоставить переехавшим на Украину переселенцам из Донбасса право представлять интересы ДНР в Минске.

«Видимо, наши оппоненты понимают, что открытым и честным путем эта их бредовая идея не получит поддержки. И таким лицемерным способом пытаются ее от моего имени «одобрить», — заявил Пушилин.

Он подчеркивает, что судьбу Донбасса могут решать только те люди, которые остались здесь жить и работать, рискуя жизнью, чтобы остановить украинскую агрессию. По его словам, как бы Киеву не хотелось вести переговоры с обработанными в СБУ людьми, это не имеет ничего общего с мирным процессом.

«В очередной раз напоминаем, что минская площадка создана для организации диалога между двумя сторонами конфликта — Киевом и Республиками. И именно это закреплено как основной принцип мирного урегулирования в Комплексе мер и в резолюции Совбеза ООН», — подчеркивает Денис Пушилин.

Глава ДНР заявил, что низость и подлость руководства Украины подтверждают заявления Зеленского и украинских чиновников, в которых они допускают выход из Минского формата.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что республики Донбасса со своей стороны на переговоры с Киевом должны делегировать «признанных представителей гражданского общества». Также украинский чиновник рассказал, что в Киеве хотят создать некий новый орган в рамках минского процесса. В его работе будут принимать участие жители неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса.