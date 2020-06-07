Онищенко высказался за отмену карантинных мер в России

Москва, 7 июня. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что поддерживает выход из карантина в России. Он отмечает, что нерешительность в таких вопросах может быть губительной, например, для сферы культуры.

«Это надо взламывать! Надо заставлять людей профессионально работать и принимать решения», — говорит парламентарий.

По его мнению, в столице нужно решительнее выходить из ограничительных мер.

«С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное — люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», — подчеркнул Онищенко.

При этом он отметил важность постоянного профессионального мониторинга ситуации с COVID-19. Парламентарий считает, что для этого стоит анализировать развитие пандемии в Америке, чтобы спрогнозировать ситуацию с коронавирусом в России этой осенью. По его словам, в таких странах, как Бразилия и Перу, где сейчас начинается зима, отмечается рост заболеваемости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в Москве могут быть приняты «радикальные решения» по снятию ограничений уже на следующей неделе. По его словам, в Москве стало значительно меньше выявленных случаев COVID-19. Вице-мер столицы Владимир Ефимов подчеркивал, что наиболее острый период связанных с коронавирусом ограничений в Москве позади.