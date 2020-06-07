Роскосмос получил патент на «сачок» для космического мусора

Москва, 7 июня. Роскосмос запатентовал «сачок» для очистки околоземной орбиты от крупного космического мусора.

Описание к патенту опубликовано в бюллетене «Роспатента».

«Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для очистки околоземного пространства от относительно крупного по размеру космического мусора, такого как прекратившие активное существование космические аппараты, разгонные блоки, последние ступени ракет», — говорится в документе.

«Сачок» представляет собой крупноячеистую сеть конусной формы, основание которой может раздвигаться и имеет двигатели для маневрирования, а вершина прикреплена к космическому аппарату. Когда мусор оказывается в «мешке», сеть закрывается и объект оказывается «захваченным».

«Далее осуществляют буксировку объекта космического мусора либо с целью торможения и входа в плотные слои атмосферы, либо разгоняя объект с целью перевода его на орбиту захоронения», — гласит описание к патенту.

Отмечается, что «сачок» может работать в автоматическом режиме без участия наземных служб. Добавим, что технология удаления мусора с орбиты с помощью сети была опробована в 2018 году, когда британский спутник, запущенный с МКС, продемонстрировал способность использовать сеть для захвата имитируемой цели.

Ранее «Известия» сообщили, что Роскосмос пообещал запустить систему поиска мусора в космосе в 2027 году.