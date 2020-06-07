Украинский дипломат обвинил Зеленского в попытках угодить Москве

Киев, 7 июня. Бывший замглавы администрации президента Украины, дипломат Константин Елисеев обвинил украинского президента Владимира Зеленского в попытках угодить Москве.

Елисеев заявил, что Зеленский за год своего правления намеренно приостановил процесс интеграции Украины в НАТО и Евросоюз, якобы пытаясь угодить Москве.

«Интеграция Украины в НАТО фактически поставлена на паузу новой властью. Несмотря на то, что благодаря предыдущему президенту были внесены конституционные изменения об обязательной имплементации интеграции с НАТО и ЕС, эти положения остаются на бумаге», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что за год президентства Зеленского в этом отношении не произошло «никаких положительных изменений». Вместо этого, указал Елисеев, «пробуксовываются некоторые реформы». В их числе дипломат назвал реформу Службы безопасности Украины, вопрос военных закупок и так далее.

Еще одной проблемой, по мнению Елисеева, является то, что за последний год на Украине сменились три вице-премьера по вопросам евроинтеграции, что оказало негативное влияние на «последовательность и качество нашей работы».

«Меня волнует, что украинская власть пытается нам продавать о якобы присоединении Украины к программам «оборонительных способностей». Все это не помогает нам в приближении к НАТО и ЕС. Положен под сукно вопрос о получении Украиной плана действий о членстве в ЕС и НАТО. Вместо этого правительство занимается словоблудием», — добавил Елисеев.

Дипломат обратил внимание на то, что слово «НАТО» стало табу у Зеленского. Елисеев считает, что украинский президент «заигрывает с Россией» и называет это «неправильными шагами».

Ранее RT сообщил, что в конце мая Зеленский утвердил годовую национальную программу взаимодействия Украины и НАТО.