Во Франции нераспроданное из-за пандемии вино превратят в гель для рук

Париж, 7 июня. Нераспроданное из-за пандемии коронавируса вино французские виноделы перегонят в дезинфицирующий гель для рук и этанол, чтобы освободить место на складах под вино урожая нынешнего года, сообщает FranceAgriMer.

Данную меру не только одобрили в Евросоюзе, но и даже собираются профинансировать. Отмечается, что французские виноделы сильно пострадали из-за закрытия баров и ресторанов на фоне пандемии. Также из-за введенных Дональдом Трампом пошлин в размере 25%, объем экспорта вина в США сократился вдвое.

Уже 33 винокурни получили разрешение собрать 2 млн гектолитров нераспроданного вина и перегнать его в этанол или алкосодержащий гель. Виноделы, желающие получить финансирование, должны подать заявку, указав количество вина, которое они намерены перегнать.

Полученный этанол и алкосодержащий гель будет использоваться в фармацевтической и косметической промышленности.

«Подвергнутое дистилляции вино ни в коем случае не будет использоваться для производства спиртных напитков», — уточнил глава винного отдела FranceAgriMer Дидье Жоссо.

Ранее специалисты МЧС раскрыли рецепт изготовления антисептика для обработки рук. Ведомство предупредило, что при изготовлении дезинфицирующего раствора необходимо использовать только этанол и изопропиловый спирт в концентрации 96% и 99,8% соответственно. Более низкая концентрация делает антисептики бесполезными.