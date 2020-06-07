Forbes составил рейтинг самых защищенных от коронавируса стран

Москва, 7 июня. Издание Forbes подготовило рейтинг самых защищенных стран от коронавируса. На первом месте оказалась Швейцария, на последнем — Южный Судан.

Аналитики при составлении рейтинга опирались на эффективность мер по выявлению инфицированных, а также экономику конкретных стран.

«А что США? Они на 58-ом месте, сразу за Румынией, и на две позиции впереди России», — пишут журналисты Forbes.

«Серебро» рейтинга досталось Германии. Высокой оценки немцы достигли благодаря устойчивой экономике и осторожной кампании по ослаблению ограничений. На третьем месте оказался Израиль. Авторы списка отмечают низкое число заболевших COVID-19 в стране, благодаря действиям властей. Также в топ-10 вошли Сингапур, Япония, Австрия, Китай, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Если верить рейтингу Forbes, наиболее опасными регионами являются страны Африки к югу от Сахары, Южная Америка, некоторые ближневосточные страны, а также страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее ученые из американского Института Джона Хопкинса заявляли, что различия в данных по уровню смертности от пневмонии COVID-19 в разных странах могут быть вызваны демографической обстановкой, состоянием системы здравоохранения и другими причинами. По их словам, высокий уровень распространения коронавируса в некоторых государствах объясняется масштабными тестирования населения.